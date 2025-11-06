Минфин увеличит ежедневные объемы валютных продаж

С 10 ноября по 4 декабря Минфин планирует продать 2,7 млрд руб. валюты и золота, то есть ежедневный объем операций должен составлять 100 млн руб. Банк России продолжит корректировку на свои 8,94 млрд руб. в день. Итого на рынке будет около 9,04 млрд ежедневного предложения. С 7 октября по 7 ноября суммарные продажи составляли около 9,54 млрд в день. Таким образом, поддержка со стороны этого фактора для рубля немного ослабевает.

– Оценка недобора нефтегазовых доходов на ноябрь 48 млрд руб. и отклонение за октябрь в размере 45,3 млрд не меняют краткосрочной картины. Часть эффекта связана с демпфером и будет пересчитана. Для курса важнее параметры ежедневных продаж ЦБ и налоговый календарь, – отмечает Владимир Чернов, аналитик Freedom Finance Global.

Ключевая ставка на уровне 16,5% сдерживает внутренний спрос на валюту. Доходности ОФЗ остаются привлекательными. Экспортеры в налоговый период традиционно увеличивают конвертацию валютной выручки, но к концу года счет текущих операций сокращается, а импорт стабильно высок.

На котировки рубля продолжит оказывать динамика нефтяных цен и логистических издержек, которые увеличиваются в связи с ужесточением санкций, а также выплаты компаниям и возможное предновогоднее увеличение импорта.

– До конца месяца прогнозируем курс пары USD/RUB в пределах 79–83, предполагаем, что в основном она будет колебаться в коридоре 81–82, а на последней неделе ноября под влиянием налогового периода может уходить к 79–80. При сохранении текущих объемов продаж ЦБ и нейтральной динамике нефти к концу года ориентируемся на курс доллара к рублю в диапазоне 80–84. При ухудшении внешнего фона и ослаблении притока экспортной выручки пара может подняться к 84–88. В случае устойчивого роста цен на нефть и под влиянием налогового периода USD/RUB может опуститься к 78–80. Базовый прогноз для курса: 80–82, – резюмирует Владимир Чернов.