Массовое отравление роллами с сальмонеллой произошло в Усть-Илимске

В городе Усть-Илимске Иркутской области зафиксировали массовое отравление. По факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности, возбуждено уголовное дело.

<p>Фото: СУ СКР по Иркутской области</p>

По данным региональных СК, прокуратуры и Роспотребнадзора, 14 человек, в том числе шестеро несовершеннолетних, обратились в больницу с жалобами на пищевое отравление. У них обнаружили сальмонеллез. Все пострадавшие ели роллы и другую продукцию в местном суши-баре «Сакура».

Проведена проверка заведения, выявлен ряд нарушений требований санитарного законодательства, в частности, обнаружены неудовлетворительные условия хранения и приготовления пищи.

Для локализации очага заражения проведен полный комплекс противоэпидемических и профилактических мероприятий. Деятельность суши-бара по решению суда приостановили на 90 суток.

Владелец кафе доставлен в следственный отдел для разбирательств.


