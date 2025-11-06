Мишустин заявил о поэтапном смягчении условий уплаты НДС для малого и среднего бизнеса

Премьер-министр России Михаил Мишустин объявил о постепенном снижении порога доходов для уплаты НДС бизнесом на заседании правительства. Он отметил, что условия применения НДС для малого и среднего бизнеса будут смягчены с поэтапным изменением порогов его уплаты. С 2026 года налог будет уплачиваться при доходах в 20 млн руб., с 2027 года — в 15 млн, а с 2028 года — в 10 млн руб., передаёт РБК.

Мишустин также сообщил о возможности установления моратория на привлечение к ответственности для налогоплательщиков, которые впервые допустят нарушения при уплате НДС.

Кроме того, учтено предложение бизнеса о сохранении возможности применения патентной системы налогообложения для розничной стационарной торговли в сельских и труднодоступных населенных пунктах, а также льготного режима для ИТ-компаний.

Напомним, 22 октября Госдума в первом чтении приняла проект поправок в Налоговый кодекс. Он предполагает изменение порога дохода, при котором фирмы и индивидуальные предприниматели по упрощенной схеме платят НДС, с 60 млн руб. до 10 млн руб. в год. Мера позволит получить дополнительные доходы в бюджет в размере 200 млрд руб., указано в пояснительной записке.

На следующий день в правительстве обсуждали, как можно смягчить параметры расширения НДС для малого бизнеса на УСН. Глава Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) Александр Шохин предложил на первом этапе понизить его с нынешних 60 млн руб. до 30 млн руб. в год.