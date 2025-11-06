Новости

Депутата Думы в Усолье-Сибирском уличили в хищении 59 млн рублей из бюджета

В городе Усолье-Сибирском Иркутской области возбудили уголовное дело по факту мошенничества. Выявлено хищение из бюджета на десятки миллионов рублей.

По версии СУ СКР по региону, между администрацией Усолья-Сибирского и коммерческой организацией были заключены контракты на покупку квартир для переселения граждан из аварийного жилищного фонда.

В период с 2023 по 2024 год руководитель компании и по совместительству депутат Думы города предоставил администрации Усолья-Сибирского заключения кадастровых инженеров с заведомо ложными сведениями об объемах, видах выполненных работ и применении материалов, предусмотренных проектно-сметной документацией.

На основании фиктивной документации предприятию перечислили более 59 млн рублей. Вместе с тем жилье не было сдано в срок: люди не получили квартиры. Заказчик в одностороннем порядке расторг контракты и потребовал возвратить долг и неустойки, что не было сделано. В результате этого бюджету Усолья-Сибирского был причинен материальный ущерб в особо крупном размере.

Расследование уголовного дела продолжается.


