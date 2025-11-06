Силуанов поддержал сохранение льготы по НДС для продажи российского ПО

Министерство финансов намерено оставить существующую льготу по освобождению от налога на добавленную стоимость (НДС) при продаже прав на отечественное программное обеспечение. Об этом сообщил министр финансов Антон Силуанов, передаёт ТАСС.

По его словам, проект поправок предусматривает сохранение освобождения от НДС при реализации прав на российские программы, а также предоставление возможности компаниям радиоэлектронной отрасли применять пониженные ставки страховых взносов.

Ранее, 20 октября, представители ассоциаций информационно-технологической сферы направили письма руководству государства с предложением сохранить данную льготу. Обращения поступили на имя премьер-министра Михаила Мишустина и председателя Государственной Думы Вячеслава Володина.

Спустя три дня, 23 октября, заместитель председателя правительства Дмитрий Григоренко подтвердил, что правительством принято решение поддержать разработку российского программного обеспечения посредством сохранения налоговых преференций. Соответствующие изменения планируется внести во вторую редакцию Налогового кодекса, согласно сообщению Министерства цифрового развития.