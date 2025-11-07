Дальневосточный банк дарит скидки своим клиентам в честь юбилея

Акция для бизнеса «День рождения банка!» стартует 10 ноября 2025 года в Дальневосточном банке. Она приурочена к 35-летнему юбилею финансового учреждения.
Как новые, так и действующие клиенты банка могут воспользоваться скидками и специальными предложениями:
- счет для бизнеса со скидкой до 100%;
- бизнес-карта с бесплатным обслуживанием навсегда;
- эквайринг - бесплатно;
- использование УКЭП ФНС для доступа в ДБО - бесплатно;
- пакеты переводов физическим лицам со скидкой 50%;
- юридическая поддержка, а также страхование бизнеса со скидкой 35%.
«Мы рады разделить с клиентами наше праздничное юбилейное настроение, предложив в качестве подарков специальные условия на самые востребованные продукты и услуги. Акция для бизнеса в честь праздника – это прекрасная возможность воспользоваться эффективными финансовыми инструментами с большой выгодой и укрепить свои позиции на рынке», – отметили в пресс-службе АО «Дальневосточный банк».
Акция продлится до 27 ноября 2025 года. Подробности – на сайте, в офисах и по телефону Центра поддержки бизнеса Дальневосточного банка: 8 800 250-75-85 (звонок по России бесплатный).