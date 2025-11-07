Зарубежные карты VISA – теперь в Дальневосточном банке

Путешествовать, оплачивать иностранные сервисы и совершать переводы за рубеж теперь можно легко и удобно с картами VISA.

Оформив зарубежную карту VISA ведущих банков СНГ онлайн на сайте Дальневосточного банка, вы сможете:

- снимать наличные, оплачивать товары и услуги за границей;

- оплачивать сервисы, подписки и покупки в зарубежных интернет-магазинах, в том числе ушедших с российского рынка;

- отправлять и получать переводы из-за рубежа.

Для оформления зарубежной карты на сайте Дальневосточного банка нужен только паспорт: российский или заграничный. Готовую банковскую карту доставит курьер на любой удобный адрес.

– Управлять картой можно с помощью русскоязычного мобильного приложения банка-эмитента, которое подключается к вашему российскому номеру телефона. Пополнить карту VISA зарубежного банка можно наличными в любом офисе Дальневосточного банка через сервис Переводы «ПЛЮС», а также безналичным способом в «Интернет-офисе» или мобильном приложении банка, – говорится в сообщении банка.

Подробности – на сайте и по телефону Горячей линии для физических лиц: 8 800 555-22-05 (звонок по России бесплатный).