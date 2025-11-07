Новости

Цены на драгоценные металлы ЦБ РФ на 7 ноября: 10 382,0498 руб/1 г золота и 124,5600/1 г серебра

ЦБ РФ с 7 ноября установил следующие учетные цена на драгоценные металлы:
  • 1 грамм золота - 10 382,0498 руб.
  • 1 грамм серебра - 124,5600 руб.
  • 1 грамм платины - 4 070,9800 руб.
  • 1 грамм палладия - 3 707,3201 руб.
Стоимость золота повысилась по сравнению с предыдущим днем на 68,6203 р. (0,67%).
Стоимость серебра понизилась по сравнению с предыдущим днем на 0,1100 р. (0,09%).
Стоимость платины повысилась по сравнению с предыдущим днем на 38,1099 р. (0,94%).
Стоимость палладия повысилась по сравнению с предыдущим днем на 39,8901 р. (1,09%).

