Цены на драгоценные металлы ЦБ РФ на 7 ноября: 10 382,0498 руб/1 г золота и 124,5600/1 г серебра

ЦБ РФ с 7 ноября установил следующие учетные цена на драгоценные металлы: 1 грамм золота - 10 382,0498 руб.

1 грамм серебра - 124,5600 руб.

1 грамм платины - 4 070,9800 руб.

1 грамм палладия - 3 707,3201 руб.

Стоимость золота повысилась по сравнению с предыдущим днем на 68,6203 р. (0,67%) .

Стоимость серебра понизилась по сравнению с предыдущим днем на 0,1100 р. (0,09%) .

Стоимость платины повысилась по сравнению с предыдущим днем на 38,1099 р. (0,94%) .