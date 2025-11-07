Осталось решить всего пару вопросов для встречи Путина и Трампа: главное к утру

К текущему утру стало известно следующее: осталось решить всего пару вопросов для российско-американского саммита, в РФ может появиться период охлаждения для сделок с недвижимостью, оклад солдат-срочников могут повысить втрое, а в Иркутской области случилось массовое отравление продукцией одного из суши-баров. Подробнее – в обзоре SIA.RU.

Пара вопросов до саммита

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что России и США осталось решить буквально пару вопросов, чтобы согласовать свои позиции по конфликту на Украине и провести встречу президентов Владимира Путина и Дональда Трампа. «В процессе американо-российских переговоров остались нерешенными один-два вопроса. Если они будут урегулированы, то в течение нескольких дней может состояться мирный саммит в Будапеште, и с этого момента, в зависимости от договоренности сторон, может наступить перемирие и мир [на Украине]», – отметил он.

Охлаждение для недвижимости

В Госдуме разрабатывают законопроект, который позволит ввести «период охлаждения» для сделок с жильем, чтобы защитить граждан от мошенников. «Средства от продажи квартиры не будут поступать бывшему собственнику сразу, а в течение недели будут удерживаться банком. В это время покупатель сможет получить весь пакет документов, подтверждающий вменяемость продавца», – прокомментировал зампредседателя комитета Госдумы по экономической политике Михаил Делягин.

Тройной оклад

Ежемесячный оклад военнослужащих срочной службы ВС РФ, ФСБ и Росгвардии может вырасти почти в три раза – с 2758 до 7500 рублей. Соответствующая поправка внесена ко второму чтению проекта федерального бюджета на 2026 год. 16,8 млрд рублей в год, которые потребуются на данные цели, рассчитывают выделить из Резервного фонда правительства РФ.

Массовое отравление

В городе Усть-Илимске Иркутской области зафиксировали массовое отравление. 14 человек, в том числе шестеро несовершеннолетних, обратились в больницу с жалобами на пищевое отравление. У них обнаружили сальмонеллез. Все пострадавшие ели роллы и другую продукцию в местном суши-баре «Сакура». Возбуждено уголовное дело, ведется расследование. Работа заведения приостановлена на 90 дней, владельца доставили в СК для разбирательств.

Хищение миллионов

Мошенничество выявили в Усолье-Сибирском – возбуждено уголовное дело. Его фигурантом стал депутат местной Думы и по совместительству руководитель коммерческой фирмы. Предполагается, что он предоставил в мэрию фальшивую документацию, которая позволила похитить свыше 59 млн рублей из городского бюджета. Кроме того, пострадали переселенцы из аварийного жилья, не получившие в срок свои квартиры. В настоящее время проводят расследование для установления всех обстоятельств случившегося.