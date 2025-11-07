Немного смягчили, но кардинально ничего не поменяли – бизнес о налогах

Правительство прислушалось к рекомендациям представителей бизнеса и внесло изменения в налоговый законопроект, касающиеся малого и среднего предпринимательства, сообщает газета "Ведомости". Среди ключевых изменений:

- Снижение порога выручки для обязательного перехода на налог на добавленную стоимость (НДС): поэтапное уменьшение порога ежегодной выручки, начиная с которой компании обязаны платить НДС: в 2026 году — до 20 млн рублей, в 2027 году — до 15 млн рублей, а в 2028 году — до 10 млн рублей. Ранее в первой редакции документа предлагалось сразу ввести минимальный уровень выручки в 10 млн рублей с начала 2026 года.

- Патентная система налогообложения: сохраняется право использовать патенты для торговли в сельской местности и отдаленных регионах.

- Поддержка ИТ-сектора: льготные условия по НДС сохраняются для продажи собственных разработок, чтобы стимулировать технологический прогресс.

- Мораторий на ответственность: малые предприятия получат защиту от штрафов за первое нарушение новых налоговых требований.

Эксперты оценивают принятые правительством меры по изменению налогового режима как умеренное смягчение, но недостаточное для значительного облегчения положения малого бизнеса. Президент организации «Опора России» Александр Калинин отмечает, что несмотря на постепенное снижение порога для введения НДС с 20 млн рублей до 10 млн рублей, число компаний, попадающих под налогообложение, существенно увеличится. Вместо простого уменьшения уровня выручки, Калинин призывает пересмотреть саму ставку налога, снизив её до 3% для фирм с доходом до 60 млн рублей и вплоть до нуля для организаций с меньшими оборотами.

Кроме того, представитель Торгово-промышленной палаты Елена Дыбова обращает внимание на отсутствие достаточного времени для адаптации компаний к новым правилам. Она подчёркивает, что предприниматели сталкиваются с трудностями, такими как нехватка квалифицированных кадров, падение спроса и высокие процентные ставки по кредитам, что усложняет процесс перестройки бизнеса.

Плавное снижение порога в течение трех лет действительно делает переход на уплату НДС менее резким, отмечает партнер Б1 Вадим Ильин. Это позволит маленьким компаниям адаптироваться к новым условиям, оценить свои налоговые и бухгалтерские возможности, указывает эксперт. При этом кардинально ситуацию это не изменит: обязанность по уплате НДС все равно приведет к росту налоговой нагрузки, подчеркивает Ильин.