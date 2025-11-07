«Сибиризация»: Шойгу заговорил о новой программе развития Сибири

Сергей Шойгу, секретарь Совета Безопасности России, посетил Красноярск, где обозначил важность идеи «сибиризации» России, высказанной профессором НИУ ВШЭ Сергеем Карагановым. Речь идет о создании единого индустриально-научного центра в Ангаро-Енисейском регионе, включающего глубокую переработку цветных и редкоземельных металлов, развитие энергетической инфраструктуры и транспорта. Как пояснил Шойгу, концепция предполагает интеграцию промышленных ресурсов региона в масштабный национальный проект, передаёт газета "Ведомости".

Одним из поводов для обсуждения стало предложение губернатора Иркутской области Игоря Кобзева интегрировать Иркутскую область в формируемый промышленный кластер. Область обладает крупными месторождениями ценных полезных ископаемых, которые требуют современной обработки. Ожидается, что новый кластер станет базой для российского лидерства в будущих технологических отраслях.

«Я считаю, что это очень правильное и такое емкое выражение – «сибиризация». Давно надо было это сделать», – заметил Шойгу. Он уточнил, что по планам 1933 г. «из шести ГЭС на Ангаре построено четыре». «Причем все шесть должны были быть построены, на память говорю, по-моему, к 1948 г.», – заявил секретарь Совбеза. Он добавил, что не хотел бы, «чтобы у всех сложилось впечатление, что мы возвращаемся туда». «В 1981-й или, не дай бог, в 1933 г. Все-таки нам надо двигаться вперед», – сказал Шойгу.

В ходе встречи с учёными в библиотеке Сибирского федерального университета Сергей Шойгу обсудил развитие кластера по глубокой переработке цветных, редких и редкоземельных металлов в Ангаро-Енисейском регионе. Основной целью проекта, как отметил секретарь Совбеза, является формирование сырьевой базы, необходимой для доминирования России на рынках новейших технологий.

По предварительным оценкам, общий объем необходимых инвестиций в создание кластера превысит 700 млрд руб. Проект активно поддерживается президентом страны и курируется специально созданным проектным офисом.

Уже заключены соглашения с ведущими государственными корпорациями («Росатом», «Ростех») и частными предприятиями («Русал», «Трансмашхолдинг»). Первые объекты кластера планируют запустить в 2027 году, продолжаются переговоры с потенциальными партнерами, включая страны Глобального Юга.

«В основе новой экономической модели, приходящей на смену свободному рынку 1990-х, находятся центры знаний, тесно связанные с производством. Еще раз повторюсь: центры знаний, а значит, науки, образования, связанные с производством. Университеты, академические институты, малые и большие компании большой Сибири должны являться звеньями единой сети», – подчеркнул он.

Таким образом, задача заключается в интеграции научных центров и университетов с производственными мощностями, создавая новую экономическую парадигму для всей Сибири.