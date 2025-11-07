Сокращение зарплат и серые выплаты: ФНС раскрывает тайны налоговых махинаций

Федеральная налоговая служба раскрыла секрет наиболее популярных способов незаконного ухода от уплаты налогов и страховых взносов. На Петербургском налоговом форуме глава отдела ФНС Михаил Сергеев объяснил, что специалисты выявили две главные схемы минимизации налогов: сокрытие реальных зарплат сотрудников и манипуляции с расчётами налоговой базы. Эти нарушения приводят к значительным потерям бюджета: сумма недоимки достигает примерно 3 триллионов рублей, сообщает газета "Ведомости".

Михаил Сергеев подробно разъяснил первый вид незаконных методов налоговой оптимизации, охватывающий так называемые «черно-серые» схемы сокращения издержек. ФНС разработала четкий перечень признаков, позволяющих выявить подобные практики. Среди характерных особенностей указанных схем, по его словам, выделяются следующие:

— Заработная плата работников установлена на уровне ниже минимального размера оплаты труда (МРОТ), который в 2025 году установлен на отметке 22 440 рублей согласно данным издания «Ведомости».

— Отклонение размеров выплат сотрудникам от средней величины заработных плат, принятых в соответствующем регионе и отрасли.

Также Сергеев привел пример конкретных действий налоговой службы по борьбе с подобными нарушениями. Одним из инструментов противодействия являются проверочные мероприятия в адрес пунктов выдачи заказов крупных интернет-магазинов и маркетплейсов, таких как Wildberries, Ozon и «Яндекс.Маркет». Именно там зачастую наблюдаются систематические случаи низкой оплаты труда персонала и попытки минимизировать налоговые обязательства работодателей.

Помимо стандартных проверок, ФНС внедряет автоматизированные инструменты контроля, позволяющие быстро сопоставлять переводы денег работникам с фактически уплаченными налогами и взносами. Такие меры направлены на борьбу с нелегальной оптимизацией налогов и восстановлением справедливости в сфере платежей физических лиц.