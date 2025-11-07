Сделка сорвана: Gunvor отказался от покупки активов Лукойла под давлением Запада

Компания Gunvor официально отказалась от своего предложения о покупке зарубежных активов нефтяной корпорации ЛУКОЙЛ. Соответствующее сообщение появилось в социальной сети X спустя короткое время после публикации комментария американского Минфина, обвинившего компанию в тесных связях с Россией и предупреждавшего, что лицензия на работу не будет предоставлена до завершения боевых действий на территории Украины, передаёт РБК.

Ранее Минфин США утверждал, что действующая администрация США не поддержит деятельность Gunvor, поскольку президент Дональд Трамп ясно выразил позицию о необходимости немедленного прекращения войны. В ответ Gunvor категорически отвергла обвинения ведомства, заявив, что данная позиция американских властей основана на ложных утверждениях. Компания подчеркнула открытость своей структуры собственности и прозрачность ведения бизнеса, особо отметив многолетнюю практику отделения от российского влияния и публичное осуждение военных конфликтов.

Как сообщает РБК, международная энергетическая корпорация Gunvor владеет активами в более чем сотне государств мира, включая нефтеперерабатывающие мощности, трубопроводные системы, морские терминалы и транспортные суда. До 2014 года одним из акционеров компании являлся российский предприниматель Геннадий Тимченко, который накануне введения санкционных мер против себя передал свою долю акций шведскому партнёру Торбьёрну Торнквисту. Впоследствии последний стал основным владельцем Gunvor, сосредоточив в руках более 85% капитала компании.

ЛУКОЙЛ 30 октября сообщил, что Gunvor предложила выкупить его зарубежные активы. О планах продать их российская компания объявила после введения санкций США. Соединенные Штаты дали месяц на то, чтобы свернуть операции с ЛУКОЙЛом и его «дочками», где компании принадлежит 50% и более. Ранее ограничения против ЛУКОЙЛа ввела Великобритания.