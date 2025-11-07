Новости

Трамп заявил о значительном прогрессе в урегулировании конфликта на Украине

Президент США Дональд Трамп заявил о значительном прогрессе в урегулировании конфликта между Россией и Украиной на встрече с лидерами стран Центральной Азии в Белом доме. Он подчеркнул, что США стремятся к завершению этого конфликта и добавлению его к списку восьми войн, завершенных за восемь месяцев, передаёт РБК.

«Мы хотим увидеть завершение этой войны», — добавил Трамп, выразив уверенность, что стороны в итоге «поступят очень умно» и договорятся о прекращении боев.

Специальный посланник президента США Стив Уиткофф также отметил некоторый прогресс в урегулировании, но признал сложность конфликта и отсутствие доверия между сторонами.

Ранее Дональд Трамп заявил, что у него нет конкретного момента («последней капли»), который бы окончательно убедил его в неспособности Владимира Путина остановить боевые действия на Украине. Говоря о сложившейся ситуации, Трамп заметил, что обе стороны находятся в состоянии борьбы, и иногда полезно позволить конфликту развиваться естественным путем, пока одна из сторон не проявит инициативу к прекращению боевых действий.


