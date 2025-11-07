Работники Эн+ поддержали приют для собак

Молодёжный совет ТЭЦ-10 организовал благотворительную акцию в поддержку собачьего приюта MV_38 в Ангарске. К инициативе присоединился коллектив станции – на протяжении нескольких недель сотрудники приносили корм, подстилки и другие необходимые вещи для животных, а также собирали денежные пожертвования.

В завершение акции представители молодежного совета поехали в приют, чтобы лично передать собранное. Руководители организации поблагодарили волонтеров, рассказали о буднях центра и поделились счастливыми историями собак, обретших новый дом.

Общественная организация «Помоги выжить» была основана Вадимом Матвиенко в 2016 году. С тех пор он и его команда спасают бездомных животных, предоставляя им кров, питание и лечение, а также ищут новых хозяев.

«Компания Эн+ реализует множество социальных инициатив в регионе, и мы решили внести свой вклад, – рассказывает председатель Молодежного совета ТЭЦ-10, инженер по развитию бизнес-системы Павел Бобков. – Это был важный опыт для всех нас, и мы обязательно продолжим такие акции».

«Когда я впервые приехала в приют, увидела десятки животных, каждое со своей непростой историей, – делится впечатлениями член исполнительного комитета, инженер по комплектации оборудования Наталья Танкаева. – Эти собаки заслуживают заботы не меньше домашних питомцев. Такие акции – это наш вклад в то, чтобы у каждого из них появился шанс на новую жизнь».

Приюту постоянно требуются корма, амуниция, медикаменты и подстилки. Любая помощь – будь то материальная или волонтерская – становится значимой для его обитателей. Присоединяйтесь к доброму делу и помогите тем, кто так нуждается в нашей помощи!