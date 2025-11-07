В донорских акциях в 2025 году приняли участие 340 сотрудников ИНК

В офисе Иркутской нефтяной компании (ИНК) прошел традиционный День донора. За этот год участие в донорских акциях приняли 340 человек.

Четвертая в текущем году донорская акция собрала 79 сотрудников, которые сдали 36 литров цельной крови. В рамках мероприятия 17 человек впервые стали донорами, а 9 добровольцев присоединились к Федеральному регистру доноров костного мозга.

Программа развития корпоративного донорства реализуется в компании с 2022 года. За три года ее функционирования было организовано 12 Дней донора, в ходе которых совершено более 887 донаций крови. К Федеральному регистру доноров костного мозга за этот период присоединились 462 сотрудника. Четверо из них уже стали реальными донорами костного мозга, в их числе – специалист ИНК Илья Ковалев, успешно осуществивший донацию костного мозга для пациента из Рязани Евгения Черничкина.

Напомним, в 2024 году АО «ИНК-Капитал» заключило трехстороннее соглашение с ФГБУ «Кировский научно-исследовательский институт гематологии и переливания крови ФМБА России» и ГБУЗ «Иркутская областная станция переливания крови». Целью партнерства является дальнейшее развитие донорства костного мозга в Иркутской области. За активное участие и вклад в развитие донорского движения компания отмечена дипломом и медалью Всероссийской акции «Код донора. Защитники Отечества».

Иркутская нефтяная компания (ИНК) – один из независимых производителей и переработчиков углеводородного сырья в Восточной Сибири. Основанная в 2000 году, компания специализируется на геологическом изучении, разведке и разработке участков недр в Иркутской области, Красноярском крае и Республике Саха (Якутия). ИНК признана одним из лучших работодателей в сфере энергетики и входит в топ-50 лучших работодателей России по версии hh.