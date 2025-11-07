Резиденты ОЭЗ «Ворота Байкала» могут получить займы по льготной ставке 10% годовых

Резиденты особой экономической зоны (ОЭЗ) «Ворота Байкала» смогут претендовать на льготные кредиты для реализации своих проектов. ОЭЗ в Байкальске вошла в новую программу Минэкономразвития России и Корпорации МСП. Она реализуется через Корпорацию и уполномоченные региональные банки в рамках нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика».

Получить поддержку могут субъекты малого и среднего предпринимательства, являющиеся резидентами особой экономической зоны «Ворота Байкала». Они могут подать заявку на инвестиционный кредит до 200 млн рублей по ставке 10% на пять лет.

– МСП создают новую инфраструктуру и рабочие места, а значит, сокращается отток населения и формируется более комфортная среда и качество жизни людей. При этом меры господдержки должны учитывать местную специфику, фокусироваться на поддержке секторов экономики, необходимых для развития этих территорий. У Корпорации МСП уже есть опыт реализации двух уникальных адресных программ развития малого и среднего бизнеса — для малых технологических компаний и предприятий из сферы станкостроения и робототехники. Мы видим, что при такой фокусной поддержке динамика роста МСП в два-три раза выше как по объемам выручки, так и по росту занятости, – сообщил министр экономического развития России Максим Решетников.

До конца 2026 года по этой программе российские предприниматели смогут привлечь почти миллиард рублей поддержки в виде льготного финансирования и банковских гарантий. Основной объем поддержки придется на 2027–2030 годы, всего на эти цели до 2030 года предусмотрено около 18,3 млрд рублей.

– Для резидентов ОЭЗ «Ворота Байкала», которые находятся на этапе активных инвестиций и запуска производства, доступ к «длинным» дешевым деньгам – это большое конкурентное преимущество в условиях действующей ключевой ставки Центробанка. Новая программа позволяет бизнесу снизить финансовую нагрузку и направить высвобождающиеся средства на развитие проектов. В конечном счете это приведет к созданию большего числа рабочих мест и росту налоговых отчислений в бюджеты всех уровней, – прокомментировала заместитель министра экономического развития и промышленности Приангарья Светлана Васильева.

Для получения льготного кредита резидентам особой экономической зоны необходимо подать заявку на цифровой платформе мсп.рф: https://xn--l1agf.xn--p1ai/services/monocities/promo.