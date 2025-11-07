Строительство теплового луча и канализации в Иркутске завершили на 1,5 месяца раньше

В Иркутске подрядчики, которые строят тепловой луч и канализационные сети в Правобережном округе, завершили основные работы раньше срока. Это позволило уже в этом году приступить к благоустройству участков.

«Все основные работы подрядчики завершили на полтора месяца раньше срока. Это позволило нашему "Автодору" начать благоустройство, ремонт дороги, не оставляя на следующий год», – прокомментировал мэр Руслан Болотов.

После запуска новых инфраструктурных объектов будут закрыты старые угольные котельные в этом районе. Кроме того, проект даст возможность для комплексного развития территории Знаменского предместья: здесь появятся новые дома, социальные объекты. «В будущем это место изменится до неузнаваемости, станет современным и комфортным», – пообещал мэр.

В настоящее время уже открылось движение по улице Баррикад на участках от Фридриха Энгельса до Маратовского, а также от Фридриха Энгельса до Ушаковской. На Рабочего Штаба также возобновлено движение для автомобилей и общественного транспорта, идет восстановление троллейбусной линии. Рабочие завершают строительство труб около КОС правого берега, убирают строительный городок на Маратовском кольце, приводят в порядок газоны, тротуары, что не сказывается на трафике.