Банк Уралсиб получил благодарственное письмо Алтайской Федерации Волейбола

1 и 2 ноября в спортзале Бийского технологического института состоялся Кубок Бийской Федерации Волейбола, в котором приняли участие 8 команд – из Кемерова, Новосибирска, Бийска, Республики Алтай и Республики Хакасия. Партнером волейбольного турнира стал Банк Уралсиб.

Турнир был интересным и ярким, все команды показали хорошую игру и стремление победить. На церемонии награждения команд – победителей и лучших игроков турнира, управляющему ДО «Бийский» ПАО «БАНК УРАЛСИБ» Анне Кардаш было вручено Благодарственное письмо Алтайской Федерации Волейбола, в котором организация выразила банку благодарность за развитие спорта в Алтайском крае и помощь в проведении спортивных мероприятий.

«Мы рады тому, что при содействии Банка Уралсиб прошли несколько волейбольных турниров в Алтайском крае. Эти соревнования подарили спортсменам положительные эмоции, дали возможность показать свои игровые навыки и хорошую физическую подготовку. Мы считаем важным поддерживать различные социальные инициативы в Алтайском крае – это важная часть работы нашего банка» – отметила Управляющий ДО «Бийский» ПАО «БАНК УРАЛСИБ» Анна Кардаш.