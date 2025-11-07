Проект поликлиники на месте «Чайки» создадут в Иркутске до конца сентября 2026 года

В Иркутске определили подрядчика, который выполнит инженерные изыскания, создаст проектную и рабочую документацию в целях строительства здания детской поликлиники на месте кинотеатра «Чайка». Контракт достался центру проектно-изыскательских и строительно-реставрационных работ «ВестЛайн», следует из документации на портале госзакупок.

Архитектурные предпроектные решения из документации на госзакупках

Стоимость работ составит 22,2 млн рублей. Деньги выделят из бюджета Иркутской области. Здание должно иметь не менее трех этажей, быть рассчитано на 350 посещений в смену. Предполагается, что учреждение будет работать в две смены – с 8:00 до 14:00 и с 14:00 до 20:00. Нужно предусмотреть размещение объекта с учетом организации пешеходных и транспортных связей, достаточное количество парковочных мест для персонала, удобные проезды, озеленение.

Планируется обустройство крытой колясочной, отдельного входа для больных детей, открытой регистратуры с инфоматом, игровой зоны, комнаты для кормления грудных детей и детей раннего возраста, системы навигации, зоны комфортного пребывания в холлах, установка электронного табло с расписанием приема врачей.

Внутри поликлиники хотят разместить профилактические, лечебно-диагностические кабинеты, зал ЛФК, перевязочные, процедурные, комнаты персонала и другое. Все кабинеты оснастят системой приглашения пациентов. Планируется обустройство лифтов, установка системы видеонаблюдения.

Кроме того, в рамках предпроекта в состав здания предлагалось включить и женскую консультацию на 150 посещений в смену с процедурной, малой операционной, дневным стационаром, кабинетами терапевта, функциональной диагностики, патологии шейки матки, психопрофилактической подготовки беременных к родам, психологической и медико-социальной помощи женщинам, акушеров-гинекологов, централизованной выписки медицинских документов, лабораториями и прочими помещениями, что не значится в техзадании на проект.

Завершить работы в соответствии с контрактом необходимо до 28 сентября 2026 года.