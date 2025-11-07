Две трансформаторные подстанции для подключения новых домов построили в Баклашах

В селе Баклаши Шелеховского района Иркутской области построили две трансформаторные подстанции и проложили около 280 метров воздушных линий электропередачи. Они позволят подключить к электросетям дома, построенные на неэлектрифицированных участках.

Фото: пресс-служба ИЭСК

«Совместно с сетевиками мы планомерно выполняем обязательства инвестиционной программы. Нужно отметить, что ситуация с электроснабжением в районе постепенно стабилизируется, появилась возможность подключения новых потребителей. Мы активно работаем в этом направлении. Программа модернизации рассчитана на несколько лет. С 2021 года уже выполнен большой объем работ», – отметил мэр Шелеховского района Максим Модин.

По данным Иркутской электросетевой компании, новое оборудование имеет мощность почти 900 киловольт-ампер.



Всего с начала года ИЭСК подключила к сетям более 19 тысяч жилых и социально-значимых объектов – это в три раза больше, чем за аналогичный период 2024 года. До конца года компания планирует преодолеть рубеж в 20 тысяч подключений.