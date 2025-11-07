Новости

Налоги 2025, последние новости
Немного смягчили, но кардинально ничего не поменяли – бизнес о налогах
Сокращение зарплат и серые выплаты: ФНС раскрывает тайны налоговых махинаций
Мишустин заявил о поэтапном смягчении условий уплаты НДС для малого и среднего бизнеса
Все материалы сюжета

Депутата Думы Усолья-Сибирского отправили под домашний арест из-за мошенничества

Усольский городской суд избрал меру пресечения депутату Думы города и по совместительству индивидуальному предпринимателю, директору ООО «Сервис-Инвест» и замдиректора ООО «ВестТрейд». Соответственно, речь идет о Дмитрии Сухареве.

«Изучив представленные материалы, выслушав мнение прокурора и защиты, суд избрал меру пресечения в виде домашнего ареста на срок 1 месяц 29 суток по 4 января 2026 включительно», – рассказали в объединенной пресс-службе судов Приангарья.

Обвиняемому запрещено покидать место проживания, общаться с лицами, участвующими в деле, а также отправлять и получать почтово-телеграфные отправления, использовать средства связи и Интернет.

Напомним, Сухарев обвиняется в хищении из бюджета Усолья-Сибирского не менее 59 млн рублей. Предполагается, что его фирма получила указанную сумму с помощью подложных документов.


/ Сибирское Информационное Агентство /
Подпишитесь на наш Telegram-канал SIA.RU: Главное


Реклама на сайте

Все новости | Экономика | Валюта | Деньги | Страхование | Недвижимость | Ценные бумаги | Бизнес