Депутата Думы Усолья-Сибирского отправили под домашний арест из-за мошенничества

Усольский городской суд избрал меру пресечения депутату Думы города и по совместительству индивидуальному предпринимателю, директору ООО «Сервис-Инвест» и замдиректора ООО «ВестТрейд». Соответственно, речь идет о Дмитрии Сухареве.

«Изучив представленные материалы, выслушав мнение прокурора и защиты, суд избрал меру пресечения в виде домашнего ареста на срок 1 месяц 29 суток по 4 января 2026 включительно», – рассказали в объединенной пресс-службе судов Приангарья.

Обвиняемому запрещено покидать место проживания, общаться с лицами, участвующими в деле, а также отправлять и получать почтово-телеграфные отправления, использовать средства связи и Интернет.

Напомним, Сухарев обвиняется в хищении из бюджета Усолья-Сибирского не менее 59 млн рублей. Предполагается, что его фирма получила указанную сумму с помощью подложных документов.