Работа мечты или тихий ужас: что пугает работников Иркутской области

SuperJob представил итоги опроса работающих жителей Иркутска, в котором выяснил, что именно тревожит экономически активное население.

Согласно результатам, большинство иркутских работников (66%) уверяют, что никаких тревог относительно профессиональной сферы у них нет. Однако у остальных присутствуют определённые опасения. Самый распространённый страх – потерять работу (10% опрошенных). Далее следуют переживания о низкой зарплате и недостаточной оценке труда (9%). Ещё одной частой причиной беспокойства выступает угроза закрытия организации (5%). Другие тревоги включают боязнь неспособности справляться с должностными обязанностями, задержки заработной платы, конфликты с начальством и перспектива надолго задержаться на одном рабочем месте (каждая категория получила около 3% голосов).

Различия наблюдаются и по половому признаку. Так, мужчины реже жалуются на наличие страхов вообще (69% мужчин против 63% женщин). Женщины чаще переживают о низких зарплатах и недостаточно оценённом труде (13% против 5% среди мужчин), возможности не справиться с обязанностями (5% против 2% соответственно), а также боятся долго оставаться на нынешнем месте работы (4% против 3% среди мужчин). Напротив, больше мужчин обеспокоены возможностью несвоевременной выплаты зарплаты (6% против 1% среди женщин) и увеличением рабочей нагрузки (2% среди мужчин и менее 1% среди женщин).