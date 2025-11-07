Новый этап взаимодействия: зампред правительства региона обсудил развитие проектов совместно со Сбером

Первый заместитель Председателя Правительства Иркутской области Андрей Соковиков обсудил на встрече с заместителем председателя Байкальского банка Сбера Андреем Горбуновым перспективные направления взаимодействия, инвестиционные и инфраструктурные проекты, совместная реализация которых будет способствовать улучшению качества жизни и развитию региона в целом.

Фото с сайта https://irkobl.ru/

Во встрече приняли участие первый заместитель министра финансов Иркутской области Виктор Теленкевич и директор управления по работе с госсектором Байкальского банка Михаил Корчинов.

Обсуждались возможности, которые предоставляет экосистема Сбербанка, в том числе по использованию искусственного интеллекта, где у Сбера накоплена уникальная экспертиза.

Также шла речь об инициативах в рамках государственно-частного партнерства, которые касаются важных направлений: туристической отрасли, транспорта, коммунальных услуг и спорта. Кроме того, были рассмотрены вопросы сотрудничества в рамках решения задачи по повышению финансовой грамотности населения.

Еще одна важная задача связана с реализацией программы долгосрочных сбережений, которая позволяет людям получать дополнительный доход в будущем и создать «подушку безопасности» на любые цели.

– Сотрудничество Правительства Иркутской области и Сбербанка направлено на социально-экономическое развития региона. Мы реализуем совместные проекты в самых различных сферах и планируем наращивать наше взаимодействие, – подчеркнул Андрей Соковиков.

Андрей Горбунов отметил, что Сбер является ключевым партнером Правительства региона по различным направлениям. В планах – реализация проектов, которые сделают жизнь людей в регионе комфортнее, безопаснее.