Игорь Кобзев предложил включить Иркутскую область в металло-кластер Сибири

В ходе совещания под руководством секретаря Совбеза РФ Сергея Шойгу губернатор Иркутской области Игорь Кобзев рассказал о потенциале региона в части добычи редкоземельных металлов. Встреча прошла в Красноярске с участием ученых и представителей промышленности.

Фото с сайта https://irkobl.ru/

Сергей Шойгу отметил, что кластер объединит десятки предприятий, научных институтов и вузов в Красноярском крае, Иркутской области, Республике Хакасия и Республике Тыва.

– Кластер глубокой переработки цветных, редких и редкоземельных металлов в Ангаро-Енисейском регионе создаст новую интеллектуальную среду, где идеи превращаются в технологии, а технологии – в продукты, востребованные в экономике страны и в оборонной сфере. Сегодня мы выстраиваем то, что можно назвать единой системой «наука – образование – промышленность». Это не лозунг, а практическая модель, где университет становится производственной лабораторией, а завод – площадкой для исследований, – подчеркнул Сергей Шойгу.

На встрече обсуждались стратегия развития кластера, переработка редкоземельных металлов, аддитивные технологии, системы накопления энергии, искусственный интеллект, транспортное и энергетическое обеспечение, недропользование и экологические аспекты проекта.

В своем докладе Игорь Кобзев подчеркнул, что на территории Иркутской области сосредоточены крупнейшие запасы уникального по качеству сырья. В Приангарье выявлено и оценено 11 крупных месторождений, наиболее крупные из них по запасам ниобия и тантала – Белозиминское, Большетагнинское и Зашихинское.

В Нижнеудинском районе предусмотрено строительство горно-обогатительного комбината на Зашихинском месторождении, где планируется производить тантал-ниобиевый и циркониевый концентраты. Другой проект – освоение Большетагнинского месторождения – предусматривает добычу 20 тысяч тонн ниобиевого концентрата и 10 тысяч тонн феррониобия в год.

– На территории Иркутской области сформирована научно-технологическая база в сфере химии и металлургии, консолидирующая ведущие научные, образовательные организации и Межрегиональный научно-образовательный центр мирового уровня «Байкал». Учитывая наличие богатых запасов тантала и ниобия, научного потенциала, перспективных кооперационных цепочек, мы готовы стать участниками и одной из площадок кластера во взаимодействии с Минпромторгом России, Сибирском отделением Российской академии наук, ФИЦ Иркутского института химии, – подчеркнул Игорь Кобзев.

Как сообщает газета "Ведомости", Сергей Шойгу в Красноярске также обозначил важность идеи «сибиризации» России, высказанной профессором НИУ ВШЭ Сергеем Карагановым. Речь идет о создании единого индустриально-научного центра в Ангаро-Енисейском регионе, включающего глубокую переработку цветных и редкоземельных металлов, развитие энергетической инфраструктуры и транспорта. Концепция предполагает интеграцию промышленных ресурсов региона в масштабный национальный проект. По предварительным оценкам, общий объем необходимых инвестиций в создание кластера превысит 700 млрд руб. Проект активно поддерживается президентом страны и курируется специально созданным проектным офисом.