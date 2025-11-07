Опять незаконный майнинг: новая ферма обнаружена в энергодефицитном Урике

Сотрудники Иркутской электросетевой компании выявили нелегальную майнинговую ферму в селе Урик. Там местные жители установили 35 машинок в погребе около дома,, работающих без учета потребления электричества. Это очередная крупная криптоферма, обнаруженная после полного запрета майнинга на юге региона.

Сейчас специалисты ИЭСК подсчитывают ущерб, исходя из которого действиям «серых» майнеров будет дана правовая оценка. Урик - одно из самых активно застраивающихся поселений, где заявки на подключение к сети исчисляются сотнями. В условиях до сих пор актуального дефицита электроэнергии, майнеры потребляли электричество, которого было бы достаточно для подключения более 10 домов.

Обнаруженная криптоферма стала очередным этапом борьбы сетевиков с «серыми» майнерами. Несмотря на строгий запрет майнинга в южной части Иркутской области, нелегальных добытчиков криптовалюты это не останавливает. За последние несколько месяцев в регионе изъято более 7 тыс. машинок для майнинга: 4,7 тыс. в Ангарске и Иркутске в июне, 1,2 тыс. в Ленинском районе Иркутска в октябре, сотни асиков из нелегальной фермы в центре Иркутска в сентябре, 240 машинок в Саянске в июне.