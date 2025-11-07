Новости

Забайкальские власти пожаловались на нехватку топлива и обратились в правительство РФ

Власти Забайкальского края попросили федеральные органы вмешаться в ситуацию с временным дефицитом топлива на местных заправках. Причиной нехватки стали задержки поставок продукции с нефтеперерабатывающих заводов, хотя топливо уже было заранее оплачено, сообщают "Ведомости".

Глава региона Александр Осипов обратился к правительству РФ и Министерству энергетики с предложением оказать содействие в устранении возникших проблем. Как сообщили в региональном министерстве экономики, проблема решается на федеральном уровне путем регулярных консультаций с нефтедобывающими компаниями и железными дорогами для ускорения доставки топлива железнодорожным транспортом.

Топливо поставляется в край преимущественно с Ачинского и Ангарского нефтеперерабатывающих заводов. По мнению региональных чиновников, принятые меры позволят быстро стабилизировать ситуацию с поставками бензина и дизельного топлива. Одновременно отмечается, что аналогичные трудности испытывают регионы, непосредственно прилегающие к крупным НПЗ.

В Иркутской области также зафиксированы перебои с топливом. Так, в октябре сеть автозаправочных станций БРК ввела ограничение на покупку бензина физическим лицам. Теперь покупатели смогут приобретать не более 20 литров топлива единовременно. Причина ограничений заключается в несвоевременной поставке горючего производителями, в частности марки АИ-92. Компания подчеркивает, что действующие контракты на поставку топлива учреждениям здравоохранения и другим социальным объектам выполняются в прежнем объёме, приоритет остаётся именно за ними. Региональные власти взяли ситуацию под контроль, пояснив, что Приангарье обеспечено топливом на 20 дней.


