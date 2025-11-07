По SIM-картам россиян введут суточный «период охлаждения»

Российским абонентам мобильных операторов могут установить «период охлаждения» длительностью сутки для SIM-карт, длительное время не использовавшихся или возвращавшихся из-за границы. Такая инициатива появилась после сообщений газеты «Коммерсантъ», ссылающегося на анонимные источники в телекоммуникационной среде.

Абоненты смогут досрочно завершить этот период путём отправки SMS и прохождения проверки капчи — теста, подтверждающего, что сообщение отправлено живым человеком, а не ботом.

Источники отмечают, что такая технология технически вполне осуществима. Эксперты считают, что данная мера должна пресечь использование «заброшенных» SIM-карт, зарегистрированных формально на одних пользователей, но фактически принадлежащих третьим лицам.

Директор по продуктам сервиса Vigo Антон Прокопенко предположил, что многие подобные карты оказываются вовлечёнными в схемы незаконного оборота беспилотных аппаратов. Представитель фирмы «Код безопасности» добавил, что нововведение способно ограничить деятельность карт, приобретённых за границей и активируемых внутри России.