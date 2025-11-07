Эксперты уверены: Россия введёт обязательную регистрацию в интернете через госуслуги

Доцент Университета «Синергия» Максим Шошин предсказал практически неизбежное появление обязательной аутентификации через портал «Госуслуги» при входе в интернет в России. Эксперт объяснил свою точку зрения в интервью «Газете.Ru»: вероятность появления подобной системы в ближайшие два-три года весьма высока.

По мнению экономиста, технически интеграция портала госуслуг с различными сервисами, такими как соцсети и видеохостинги, возможна. Главная мотивация внедрения такой процедуры — безопасность детей, предотвращение распространения ботов и повышение ответственности пользователей. Противники же опасаются потери анонимности, угрозы массовых утечек личной информации и бюрократического усложнения процессов в сети.

Максим Шошин сравнил возможные шаги российского правительства с зарубежными примерами. Так, Великобритания планирует с 2025 года вводить обязательную проверку возраста при доступе к взрослым материалам. Китай уже давно применяет систему жёсткого контроля над контентом («Великий китайский фаервол»), ограничивая свободный доступ к нежелательным ресурсам и обеспечивая стабильность и социальную гармонию.

Эксперт утверждает, что британская система показывает хорошие результаты в борьбе с опасным контентом вроде детской порнографии и материалов экстремистской направленности. Но она всё равно сталкивается с трудностями баланса между безопасностью и свободой выражения мнений. Китайская практика крайне эффективна в плане поддержания информационной дисциплины, однако вызывает критику в мировом сообществе из-за ограничений свободы слова.

Ранее Павел Дуров, создатель мессенджера Telegram, выступил с заявлением о том, что современное поколение теряет возможности сохранить свободу интернета, данную предыдущими поколениями. Предприниматель обеспокоен изменениями в регулировании цифрового пространства, утверждая, что некогда свободная среда становится инструментом тотального контроля. Примером этого служат меры вроде цифровых удостоверений личности в Великобритании, проверки возраста пользователей в Австралии и массового анализа личных сообщений гражданами стран Европейского союза.