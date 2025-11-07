ВТБ повысил приветственную ставку по накопительному счету для бизнеса до 15,5%

ВТБ увеличил приветственную ставку по первому накопительному счету для клиентов среднего и малого бизнеса до 15,5% годовых. Проценты начисляются на сумму ежедневного остатка и выплачиваются ежемесячно.

Накопительный счет помогает предпринимателям откладывать деньги на регулярные и важные платежи – налоги, оплату аренды, зарплату – и получать доход. Клиенты могут настроить автопополнение, и тогда определенный процент будет перечисляться на накопительный счет с каждого зачисления автоматически. При необходимости всю сумму с накопительного счета можно в любой момент перевести обратно на расчетный счет. Повышенные ставки действуют для новых клиентов на два месяца после открытия счета «Копилка для бизнеса» на сумму до 1 млн рублей.

«Предприниматели активно используют накопительные счета для управления своими финансами. С начала 2025 года число клиентов с «Копилкой для бизнеса» в ВТБ увеличилось в 1,5 раза. Повышение процентной ставки позволит клиентам использовать ее не только как удобный инструмент для планирования различных расходов, но и как способ получения процентного дохода на условиях даже лучше, чем по депозитам», – отметила Юлия Копытова, руководитель департамента анализа, координации и продуктового развития – старший вице-президент ВТБ.

Все операции по счету «Копилка для бизнеса» доступны онлайн в интернет-банке и мобильном приложении Бизнес Платформы ВТБ и проводятся в несколько кликов. Клиент может открыть несколько накопительных счетов «Копилка для бизнеса», чтобы дифференцировать накопления. Открытие и обслуживание счета, зачисление средств, а также прием и исполнение платежных поручений на перевод средств из «Копилки» ВТБ – бесплатные.

Повышенные процентные ставки применяются для первого Накопительного счета «Копилка для бизнеса», открытого новым клиентом в период с 05.11.2025 по 31.10.2026 (включительно) в течение 30 (тридцати) календарных дней с даты открытия первого банковского счета в рублях РФ в Банке ВТБ (ПАО). Банк начисляет и выплачивает клиенту проценты на сумму ежедневного входящего остатка денежных средств на Накопительном счете «Копилка для бизнеса», сформированного на начало каждого календарного дня, исходя из прогрессивной шкалы процентных ставок (сумма ежедневного остатка денежных средств на Накопительном счете «Копилка для бизнеса» разделяется на несколько частей (суммовые диапазоны), к каждой из которых применяется соответствующая ей процентная ставка). В случае изменения значения Ключевой ставки ЦБ РФ расчет процентов с использованием нового значения применяется для всех клиентов с даты ее изменения.

Банк ВТБ (ПАО). Генеральная лицензия Банка России № 1000.