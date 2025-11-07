Новости

Налоги 2025, последние новости
Немного смягчили, но кардинально ничего не поменяли – бизнес о налогах
Сокращение зарплат и серые выплаты: ФНС раскрывает тайны налоговых махинаций
Мишустин заявил о поэтапном смягчении условий уплаты НДС для малого и среднего бизнеса
Банк Уралсиб вошел в тройку лидеров рейтинга лучших кредитов наличными

Банк Уралсиб вошел в Топ-3 рейтинга лучших кредитов наличными в октябре (2 место), по версии портала Выберу.ру. В исследовании рассматривались наиболее выгодные предложения российских банков из Топ-50 по размерам кредитных портфелей на 01.09.2025 года.

Аналитики портала изучили ключевые критерии продуктов, в том числе ставки и их диапазон, срок кредитования, максимальную сумму кредита, а также размер ежемесячных платежей. Кроме того, учитывались наличие опции для снижения ставки, включая платную, требования к страхованию, льготы для различных категорий клиентов, возможность дистанционного оформления и погашения кредита, возврат процентов и ряд других параметров.

Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Ознакомиться с продуктовыми предложениями и полными условиями потребительского кредитования Банка Уралсиб можно на сайте ПАО «БАНК УРАЛСИБ», в ближайших отделениях банка, а также по телефону 8-800-250-57-57.

Реклама. Дополнительный офис "Иркутский" Филиала ПАО "БАНК УРАЛСИБ" в г. Новосибирск. Банк УРАЛСИБ erid:2VfnxwzxxvV

