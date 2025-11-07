Иркутская область в числе лидеров в России по приросту объемов кредитования ИЖС – Домклик

По словам Алексея Лейпи, директора департамента «Домклик» Сбербанка, в III квартале объёмы ипотечного кредитования на строительство частных домов увеличились в 4 раза по сравнению с I кв. 2025 года. Ситуация в сегменте ИЖС была непростой во второй половине 2024 года, когда прекратилось действие программы Господдержка 2020. В этих условиях важную роль стала играть программа Семейная ипотека. Начиная с апреля на эту программу приходилось от 70% до более 80% от всего объёма выдач по ИЖС, что оказало поддержку семьям с детьми, желающим улучшить свои жилищные условия.

Рост объемов кредитования ИЖС

По итогам третьего квартала общая сумма кредитов на индивидуальное жилищное строительство, выданных Сбером с начала 2025 года, превысила 100 млрд рублей. Причем именно третий квартал стал рекордным – было выдано более половины от этой суммы, 51 млрд рублей. Таким образом, рост по сравнению с первыми тремя месяцами года составил 300%.

Существенную долю в выдаче ипотеки на ИЖС занимают программы господдержки, причем абсолютное большинство кредитов во втором и третьем кварталах пришлись на Семейную ипотеку.

Объемы выдач по этой программе нарастали по мере приближения весенне-летнего сезона. Кроме того, с 1 марта 2025 года вступил в силу закон по ИЖС с использованием счетов эскроу, который значительно повысил безопасность проведения сделок и прозрачность строительства.

Так, если в январе 2025 года только 33% всех средств на ИЖС приходилось на льготные кредиты для молодых семей с детьми, то в июле доля «Семейной ипотеки» достигла пика в 81%. В августе и сентябре доля программы оставалась на высоком уровне – 80,3% и 80,7% соответственно.

В разгар лета и начала осени регионы демонстрируют растущий спрос на строительство частных домов. Иркутская область входит в число лидеров в России по приросту объемов кредитования ИЖС. В третьем квартале рост по отношению ко второму кварталу составил 70%.

Оживление на рынке ИЖС, начавшееся во II кв. 2025 года, продлилось и в III кв., демонстрируя высокие темпы прироста во многих регионах. В тройку лидеров по увеличению объёмов кредитования в III кв. вошли Воронежская (88%) и Тверская (80%) области, а также Республика Саха (Якутия) (77%). Замыкают топ-15 Тульская и Омская области с показателями 41% и 39% соответственно.

Москва и Санкт-Петербург также показали существенный прирост — 49% и 42%. Несмотря на то, что индивидуальное жилищное строительство в крупных городах практически не ведётся, многие их жители берут ипотечные кредиты на ИЖС для последующего возведения загородного жилья в соседних регионах. При этом в двух столицах исключительно высока доля «Семейной ипотеки»: в Санкт-Петербурге она достигает 95,1%, а в Москве – 94,7%.