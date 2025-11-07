В Усть-Куте участники экоакции собрали 5,7 тонны вторсырья

В рамках экоакции «Скажи мусору – НЕТ!» в Усть-Куте собрано свыше 5,7 тонны вторсырья. Одним из партнеров мероприятия выступил Благотворительный фонд Марины Седых.
В двухдневной акции приняли участие 70 человек, среди них школьники, студенты, организации и жители города. Все участники получили дипломы и памятные подарки. Благотворительный фонд Марины Седых предоставил экопризы из переработанных материалов.
Организаторами выступили администрация УКМО, МЦ «БАМ», городская библиотека-филиал №1, МОУ СОШ №2 УКМО, Усть-Кутская межпоселенческая библиотека, Добро.Центр.
Участники сдавали макулатуру, пластик, алюминий и отработанные батарейки. Также был организован прием предметов, бывших в употреблении, включая игрушки, кухонную утварь и посуду.
В компании действует комплексная экологическая программа, направленная на сохранение окружающей среды в регионах присутствия. ИНК регулярно организует экологические образовательные программы для школьников и реализует другие проекты, способствующие формированию экологической культуры.
Ранее в рамках экологической акции «Пластик в дело» от ИНК и Фонда Марины Седых было собрано около 12 тонн макулатуры и 900 килограммов пластика в Усть-Куте. Кроме того, в июне 2024 года в Центре помощи детям в Мостоотряде сотрудниками ИНК, Иркутского завода полимеров и воспитанниками учреждения была проведена акция по озеленению, в ходе которой высажено более 40 кустов спирей и рябинника.
Также ИНК ежегодно проводит конкурс «Знак экологической культуры и социальной ответственности» среди партнеров – подрядных организаций, направленный на внедрение экологически безопасных технологий и практик.