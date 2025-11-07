В Усть-Куте участники экоакции собрали 5,7 тонны вторсырья

В рамках экоакции «Скажи мусору – НЕТ!» в Усть-Куте собрано свыше 5,7 тонны вторсырья. Одним из партнеров мероприятия выступил Благотворительный фонд Марины Седых.

В двухдневной акции приняли участие 70 человек, среди них школьники, студенты, организации и жители города. Все участники получили дипломы и памятные подарки. Благотворительный фонд Марины Седых предоставил экопризы из переработанных материалов.

Организаторами выступили администрация УКМО, МЦ «БАМ», городская библиотека-филиал №1, МОУ СОШ №2 УКМО, Усть-Кутская межпоселенческая библиотека, Добро.Центр.

Участники сдавали макулатуру, пластик, алюминий и отработанные батарейки. Также был организован прием предметов, бывших в употреблении, включая игрушки, кухонную утварь и посуду.

В компании действует комплексная экологическая программа, направленная на сохранение окружающей среды в регионах присутствия. ИНК регулярно организует экологические образовательные программы для школьников и реализует другие проекты, способствующие формированию экологической культуры.

Ранее в рамках экологической акции «Пластик в дело» от ИНК и Фонда Марины Седых было собрано около 12 тонн макулатуры и 900 килограммов пластика в Усть-Куте. Кроме того, в июне 2024 года в Центре помощи детям в Мостоотряде сотрудниками ИНК, Иркутского завода полимеров и воспитанниками учреждения была проведена акция по озеленению, в ходе которой высажено более 40 кустов спирей и рябинника.

Также ИНК ежегодно проводит конкурс «Знак экологической культуры и социальной ответственности» среди партнеров – подрядных организаций, направленный на внедрение экологически безопасных технологий и практик.

Иркутская нефтяная компания (ИНК) – один из независимых производителей и переработчиков углеводородного сырья в Восточной Сибири. Основанная в 2000 году, компания специализируется на геологическом изучении, разведке и разработке участков недр в Иркутской области, Красноярском крае и Республике Саха (Якутия). ИНК признана одним из лучших работодателей в сфере энергетики и входит в топ-50 лучших работодателей России по версии hh.