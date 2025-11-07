Ангарские депутаты поддержали повышение тарифа на тепло ради обновления сетей

Депутаты Ангарского городского округа 7 ноября большинством голосов одобрили повышение тарифа на тепло до 16,6% — шаг, направленный на обновление ветхих теплосетей города. Голосование подтвердило готовность ангарских депутатов поддерживать важные решения по обновлению инфраструктуры в регионе. Принятое постановление откроет путь к ускоренному ремонту и замене тепловых сетей. Аналогичное решение по тарифам накануне приняли депутаты из Братска.

«Сегодня депутаты приняли сложное, но необходимое, причём необходимое в перспективе, решение, — подчеркнул депутат Думы Ангарского городского округа Мурад Шукуров. — Все понимают, что сети изнашиваются и необходима их своевременная, полноценная модернизация. С новой инвестпрограммой риск масштабных коммунальных аварий будет минимальным, а это в первую очередь безопасность жителей в отопительный период».

Судя по цифрам экспертов, ситуация с теплосетями близка к критической: затраты на ремонт уже в четыре раза превышают расходы на строительство новых магистралей. Например, если три года назад на замену труб выделяли 54 млн рублей, а на ремонт — 100 млн, то сегодня замены обходятся дешевле — 37 млн, зато средства на ремонт возросли до 150 млн. Долгое время энергетикам приходилось компенсировать недостаток бюджета своими силами, однако эта стратегия лишь оттягивала неизбежные поломки.

Кроме того, осмотр сетей показал резкое увеличение числа неисправностей — в полтора раза больше, чем раньше. Продолжение бездействия могло привести к авральному режиму ремонта, существенно удорожающему процесс и создающему реальную опасность для людей. Появляется реальный риск «теплового коллапса», при котором без тепла окажутся целые кварталы.

Модернизация теплосетей является вопросом первостепенной важности для жизнедеятельности региона. Подтверждение поддержки проекта депутатским корпусом отражает ответственный подход органов власти, нацеленный на поддержание бесперебойного и качественного теплоснабжения.