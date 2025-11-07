Шойгу предлагает построить новый город в Сибири

Сергей Шойгу выступил с инициативой создать новый город рядом с Саяногорском. Этот проект, по мнению секретаря Совета Безопасности, станет примером выдающегося градостроительства и вдохновения для отечественных архитекторов и инженеров, передаёт РБК.

Во время встречи, посвящённой развитию кластера переработки стратегических материалов в Сибири, Шойгу выразил уверенность, что создание нового города обеспечит необходимые условия для дальнейшего роста региона и подчеркнет уникальные возможности Саяногорска.

Шойгу отметил, что потенциальный город-спутник сможет повысить качество жизни жителей, привлечёт инвестиции и создаст новые рабочие места. Вместе с тем он призвал уделить особое внимание сохранению уникального архитектурного облика будущего поселения.

Напомним, ранее, в августе 2021 года, Шойгу высказывал идею переноса столицы России в Сибирь и предлагал строительство пяти мегаполисов с численностью населения около миллиона человек каждый. Тогда же он озвучил необходимость создания трёх-пяти крупных научно-производственных комплексов, рассчитанных на население порядка 300–500 тысяч человек.

В 2022 году перенести столицу на восток предлагал бизнесмен Олег Дерипаска. Он выразил сомнение, что столица должна оставаться Москвой, учитывая расположение основных интересов России в Азии. Дерипаска предложил либо перенести столицу на восток, либо передать часть её функций другим городам. «В Москву уже будет ездить бессмысленно», – полагает бизнесмен.

«Развитие Восточной Сибири – важный шаг для освоения Дальнего Востока и реального выхода на азиатский рынок. Но речь идет не о поставках сырья, а о развитии перерабатывающих производств», – говорил он на Красноярском экономическом форуме.

Бизнесмен призвал развивать в Сибири финансовые институты, поскольку будущее России тесно связано с азиатскими рынками. «Здесь, буквально рядом, находится экономика объемом $18 трлн, только Китай приносит такую цифру в этом году», – добавил он.