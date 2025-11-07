ЕС прекратил выдачу российским туристам многократных виз

Еврокомиссия ввела ограничения на выдачу гражданам России многократных шенгенских виз. Теперь россияне обязаны оформлять отдельную визу для каждого визита в ЕС, сообщили представители комиссии, передаёт РБК.

Это решение обосновано усилением рисков, связанных с ситуацией вокруг конфликта на Украине, пояснили авторы инициативы. Они указали на опасения относительно использования Россией мигрантов в качестве инструмента давления, угроз кибератак и промышленного шпионажа, а также риска злоупотребления визовыми правами для антиукраинской пропаганды.

Несмотря на обсуждение полного запрета визового режима, комиссия пока остановилась на ограничениях выдачи повторных въездных разрешений. Эти меры включены в пакет санкций, вступивший в силу в октябре текущего года.

Отныне российские граждане должны регулярно проходить дополнительные проверки перед каждым обращением за визой, соблюдая повышенные требования безопасности.

Тем не менее, существует исключение: некоторые категории лиц сохраняют право на получение мультивиз:



— Близкие родственники граждан стран-членов ЕС (супруги, партнеры, дети младше 21 года).

— Работники транспортного сектора (моряки, водители дальних рейсов, железнодорожные бригады).Эти лица вправе подать заявку на многократную визу сроком на один год (родственники) или девять месяцев (работники транспорта), при соблюдении условий правомерного пользования предыдущими визами.

Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова прокомментировала решение Европейской Комиссии ограничить выдачу виз россиянам, выразив недоумение таким выбором Европы. "Еврокомиссия, видимо, рассудила так: зачем Западной Европе кредитоспособные туристы, когда есть живущие на пособия нелегальные мигранты и украинские уклонисты", –своё мнение Захарова выразила в интервью агентству «РИА Новости».