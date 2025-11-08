В Сибири Фонд «Экология» РСХБ выпустил 163 тыс. мальков м посадил 60 тыс. деревьев

8 ноября в России отмечается День Сибири. Праздник символизирует историческое присоединение обширного региона, который сегодня является домом для более 16 миллионов человек и источником значительных природных ресурсов. В преддверии праздника Фонд «Экология» РСХБ рассказал о природоохранных проектах, реализуемых на территории Сибири.

Одним из приоритетных направлений является восстановление популяции байкальского осетра, занесенного в Красную книгу. В рамках программы «Выпусти мальков» за три года в озеро Байкал было выпущено около 163 тысяч особей для сохранения уникальной водной экосистемы. Общая сумма финансирования проекта составила 25 млн рублей.

Фонд ведет важную работу и по лесовосстановлению. В Сибири, где лесные массивы играют ключевую роль в поддержании климата и биоразнообразия, Фонд высадил почти 60 тысяч саженцев кедра и сосны на территориях, пострадавших от пожаров и вырубок.

Фонд «Экология» РСХБ также активно занимается очисткой водных объектов от загрязнений. Совместно с Росприроднадзором за последние три года были приведены в порядок береговые линии Иртыша в Омске и Новосибирского водохранилища, а также участки побережья Байкала в Иркутской области и реки Ангара.

«В День Сибири мы вспоминаем не только историю этого региона, но и заботимся о его настоящем и будущем – бесценных лесах, чистых реках и уникальном озере Байкал. Все наши инициативы реализуются при поддержке клиентов банка по всей стране, что позволяет говорить об общероссийской заботе о природе Сибири», – отметила директор Фонда «Экология» Эльмира Морозова.

Поддержать экологические проекты Фонда можно через его официальный сайт или в отделениях Россельхозбанка.