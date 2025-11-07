Более 36% квартир на вторичном рынке в Иркутской области купили без привлечения ипотеки – Сбер

С начала 2025 года с помощью сервисов Домклик (сервис электронной регистрации, сервис безопасных расчетов) было оформлено около 200 тыс. сделок на покупку готового жилья за свои средства. В среднем по России доля сделок без использования ипотеки на вторичном рынке достигает около 60%.

Как и раньше, ключевым драйвером роста рынка сделок без привлечения заёмных средств остаётся сравнительно высокая ставка по рыночным программам, побуждающая потенциальных покупателей обойтись без ипотеки.

Аналитический центр Домклик подсчитал, что в Иркутской области с января по октябрь 2025 года было заключено 859 сделок на покупку готовых квартир за собственные средства, а всего за рассмотренный период доля таких сделок при покупке вторичного жилья составила 36,3%.

В основном с помощью сделок за собственные средства в Иркутской области покупали квартиры стоимостью 4,4 млн руб. — это на 2,3% больше, чем в прошлом году. Медианная площадь жилья, приобретённого без ипотеки, составила 43,5 кв. м.

По данным Домклик, самая дорогая недвижимость, купленная за собственные средства в Иркутской области в 2025 году, стоила 30,7 млн руб., а самая дешёвая — 450 тыс. рублей.

Рушан Сахбиев, председатель Байкальского банка Сбера:

«С помощью сервисов Домклик люди решают много вопросов: от покупки жилья до переезда и клининга. При этом одними из наиболее популярных остаются электронная регистрация и безопасные расчеты. И до конца ноября стоимость на эти опции снизилась в 20 раз до 480 рублей за каждый. Кстати, сделку можно провести в любом отделении банка или, если клиенты по сделке находятся в разных городах, провести ее удаленно и при этом безопасно, не выезжая из своего города».

Методология

Статистика приводится по сделкам без ипотеки с использованием сервисов «Домклик» (сервис электронной регистрации, сервис безопасных расчетов) в период с января по октябрь 2025 года. Также на основе этих данных аналитики вывели стоимость самых дорогих и дешёвых квартир, купленных без привлечения ипотеки в данном регионе.