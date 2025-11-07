Прокуратура прокомментировала решение ВС РФ по терминалу аэропорта в Иркутске

Верховный Суд Российской Федерации накануне разрешил спор по вопросу легальности строительства нового терминала в аэропорту Иркутска, признав объект незаконным. Данное решение прокомментировала Восточно-Сибирская транспортная прокуратура, которая была инициатором иска в отношении авиаузла.

«Объект возведен с отступлением от технического задания и его строительство без получения разрешения на строительство, заключения государственной экспертизы, без государственного строительного надзора может повлиять на безопасность его эксплуатации, создать угрозу жизни и здоровью пассажиров», – заявили в надзорном ведомстве.

Там также добавили, что в связи с этим аэропорт Иркутска обязан «вернуться к надлежащему рассмотрению представления надзорного ведомства и принять меры к устранению выявленных нарушений закона».

Напомним, терминал в аэропорту Иркутска построили, чтобы решить проблему стремительно растущего пассажиропотока, однако объект длительное время не могли ввести в эксплуатацию. Аэропорт считал строение некапитальным, надзорные же ведомства обнаружили признаки капитального объекта – в связи с этим началось судебное разбирательство.

Открыть объект удалось только летом 2025 года, когда арбитражный суд региона поддержал аэропорт. После этого прокуратура обратилась в ВС РФ, который оказался на ее стороне. Теперь авиаузел может обратиться в Президиум Верховного суда Российской Федерации, если захочет обжаловать решение.