Ставки по кредитам растут вопреки снижению ключевой ставки

Несмотря на недавнее снижение ключевой ставки Центробанка России до уровня 16,5%, кредитные организации продолжают удерживать жесткие условия кредитования. Согласно расчетам маркетплейса «Финуслуги», индекс полной стоимости потребительских кредитов практически не изменился в период с 23 октября по 6 ноября 2025 года, составив 30,78% годовых.

Однако динамика последних недель показывает незначительный, но устойчивый тренд на повышение ставок. Так, в течение последней недели с 30 октября по 6 ноября средний показатель полной стоимости кредитов увеличился на 0,06 процентного пункта, вернувшись к уровню предыдущей недели.

При этом отдельные банки показали заметный рост кредитных ставок, варьирующийся от 1,0 до 1,7 процентного пункта. Тем не менее большинство учреждений сохранили неизменными свои тарифные планы.

Сегодня диапазон средней минимальной и максимальной полной стоимости кредита колеблется от 22,91% до 38,65% соответственно. Минимальная ставка среди лидеров рынка зафиксирована на уровне 13,90%, а максимальная достигла отметки в 52,00% годовых.


/ Сибирское Информационное Агентство /
