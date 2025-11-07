Иркутская область первая в России будет интегрировать иностранных студентов в экономику

Иркутская область и Агентство стратегических инициатив запустили первую в России программу интеграции иностранных студентов. Она называется «Учись и работай на Байкале».

Фото: пресс-служба АСИ

Проект был инициирован ИрНИТУ осенью 2024 года, после чего прошел отбор экспертов АСИ и получил поддержку. Пилотная программа стартовала с отбора 35 старшекурсников из 1,5 тысячи иностранных студентов университета. Цель – создание эффективных механизмов интеграции талантливых выпускников в экономику Прибайкалья.

Запланирована комплексная поддержка студентов по трем направлениям: профильная языковая подготовка с интенсивными курсами делового и профессионального русского языка, профориентация при помощи встреч с индустриальными партнерами и практики на предприятиях региона, социальная ориентация – проведение специализированных программ адаптации, включая курсы по основам миграционного и трудового законодательства.

К проекту уже присоединились индустриальные партнеры – крупнейшие предприятия области, которые готовы принимать слушателей программы на стажировки.

Успешная реализация программы «Учись и работай на Байкале» может стать тиражируемой моделью для других регионов, решающих задачу привлечения и удержания иностранных талантов для нужд локальной экономики.