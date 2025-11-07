Спортсмен из Усолья-Сибирского стал чемпионом мира по джиу-джитсу

Уроженец города Усолья-Сибирского Иркутской области, мастер спорта международного класса Роман Лукашевич стал победителем чемпионата мира по джиу-джитсу. С состязаний он привез золотую медаль.

Фото: минспорта Иркутской области

«Роман выступал в весовой категории свыше 94 килограммов в дисциплине "борьба лежа". По ходу турнира ему удалось одержать пять уверенных побед и завоевать золотую награду», – рассказали в министерстве спорта региона.

Фото: минспорта Иркутской области

Международные соревнования проходят с 1 по 16 ноября в городе Бангкоке Таиланда. За медали борются спортсмены из 65 стран мира.