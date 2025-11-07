Преступники в Иркутской области похитили человека и заставили его пойти на СВО

Семеро жителей Иркутской области стали фигурантами уголовного дела. Их обвинили в похищении человека и вымогательстве.

По версии СУ СКР по региону, в 2024 году ангарчанин вместе со своими знакомыми решил завладеть чужим имуществом. Фигуранты предложили местному жителю купить у них автомобиль в рассрочку, чтобы в дальнейшем использовать это как повод для вымогательства. Спустя время продавцы авто потребовали деньги у потерпевшего. Забрав машину, они стали ему угрожать.

«С целью оказания давления злоумышленники похитили молодого человека, поместили его в автомобиль, доставили в закрытое помещение, где инициатор преступной схемы предложил похищенному заключить контракт для участия в специальной военной операции», – рассказали в СК.

В конце октября 2024 года после подписания контракта и получения полагающейся выплаты потерпевший перевел на банковские счета троих участников ОПГ 700 тысяч рублей, которыми они распорядились по своему усмотрению.

В настоящее время семерым фигурантам в возрасте от 19 до 39 лет предъявлено обвинение: они заключены под стражу. По местам их жительства проведены обыски, изъято оружие, ножи и техника.