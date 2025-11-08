Цены на драгоценные металлы ЦБ РФ на 8 ноября: 10 410,6104 руб/1 г золота и 127,1400/1 г серебра

ЦБ РФ с 8 ноября установил следующие учетные цена на драгоценные металлы: 1 грамм золота - 10 410,6104 руб.

1 грамм серебра - 127,1400 руб.

1 грамм платины - 4 079,1101 руб.

1 грамм палладия - 3 669,1101 руб.

Стоимость золота повысилась по сравнению с предыдущим днем на 28,5602 р. (0,28%) .

Стоимость серебра повысилась по сравнению с предыдущим днем на 2,5800 р. (2,07%) .

Стоимость платины повысилась по сравнению с предыдущим днем на 8,1300 р. (0,20%) .