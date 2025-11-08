Автобус с работниками завода врезался в опору ЛЭП в Усть-Куте

Авария с участием корпоративного транспорта произошла в городе Усть-Куте Иркутской области. Инцидент случился накануне вечером.

Фото: Госавтоинспекция Иркутской области

По данным региональной Госавтоинспекции, 46-летний водитель автобуса Kia Granbird, перевозивший сотрудников местного завода, не выбрал скорость, обеспечивающую постоянный контроль за движением транспорта, не справился с управлением и врезался в опору линии электропередач.

В результате ДТП люди, находившиеся рядом с пешеходным переходом, а также в автобусе, не пострадали.

По данному факту проводится проверка.