Три аэропорта реконструируют в Иркутской области к 2030 году

Иркутская область получит федеральное финансирование на обновление трех аэропортов. Соответствующее решение было озвучено во время встречи министра транспорта РФ Владимира Потешкина и губернатора Приангарья Игоря Кобзева.

«Обсудили дорожные планы и наметили дальнейшие пути взаимодействия в части работы по развитию малых аэропортов региона. Минтранс России и правительство страны включили наши объекты в федеральное финансирование на 2028–2030 годы. Речь идет о строительстве и реконструкции трех северных аэропортов – Киренск, Ербогачен и Усть-Кут», – рассказал Кобзев.

Авиаузлы в Ербогачене и Усть-Куте обновят за счет средств Фонда развития аэропортов, Киренска – в рамках федерального проекта «Развитие инфраструктуры опорной сети аэропортов». Запланирован капремонт аэродромной инфраструктуры, установка светосигнального оборудования, размещение некапитальных сооружений и ряд иных работ.