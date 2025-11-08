BMW устроил массовую аварию в Иркутской области: есть погибший и пострадавший

Авария с участием трех автомобилей произошла в Тулунском районе Иркутской области. Инцидент зафиксирован на 37-м километре федеральной трассы «Вилюй» в районе поселка Гуран.

По предварительной информации региональной Госавтоинспекции, водитель BMW врезался в движущийся в попутном направлении автомобиль Honda Partner, когда ехал в сторону Иркутска. После удара Honda отбросило на полосу встречного движения, где она столкнулась с грузовиком MAN TGS.

«В результате происшествия водитель универсала скончался на месте, его пассажир был доставлен в больницу», – рассказали в ГИБДД.

Организована всесторонняя проверка, по результатам которой будет дана правовая оценка случившемуся.