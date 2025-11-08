Новости

Завершен ремонт 8-километрового участка трассы Тайшет – Чуна – Братск в Приангарье

В Иркутской области подошел к концу масштабный ремонт трассы Тайшет – Чуна – Братск. Обновлен участок с 93-го по 101-й километр.

<p>Фото: пресс-служба правительства Иркутской области</p>

«Специалисты Дорожной службы Иркутской области не просто уложили новый асфальт, а провели комплекс работ: укрепили основание дороги, оборудовали шесть примыканий дорог местного значения, установили ограждения дорожные знаки и сигнальные столбики, нанесли разметку», – рассказал губернатор Игорь Кобзев.

Ремонт на данном отрезке был начат в прошлом году, его выполняли по национальному проекту «Инфраструктура для жизни». Из федерального и областного бюджета за два года на обновление участка было выделено 282,8 млн рублей.


