Министерство обороны Соединенных Штатов Америки сравнивает современную обстановку в мире с кризисами 1939 и 1981 годов. Об этом сообщил глава ведомства Пит Хегсет в ходе выступления перед выпускниками Военно-морского колледжа Форт-Макнейр в столице США, передаёт РБК.

Хегсет подчеркнул, что нынешняя обстановка вызывает ассоциации с периодом начала Второй мировой войны («момент 1939 года») либо напоминает начало обострения Холодной войны («момент 1981 года»). Тогда в декабре 1981 года польские власти объявили военное положение, спровоцировав резкое ухудшение отношений Запада и Советского Союза.

Глава американского оборонного ведомства обратил внимание на рост угроз и необходимость подготовиться заранее, подчеркнув: «Если мы действительно желаем предотвратить войну, нам необходимо действовать немедленно».

Подобные высказывания звучали ранее и от других мировых лидеров. Например, в 2022 году президент Беларуси Александр Лукашенко предупреждал о риске возникновения глобального вооруженного конфликта. Позже, в 2025 году, избранный президентом США Дональд Трамп высказывал опасения относительно возможности эскалации ситуации вокруг Украины вплоть до Третьей мировой войны.

Москва также заявляет о стремлении урегулировать конфликт с Украиной. В июне президент России Владимир Путин сказал, что его беспокоит скатывание мира к третьей мировой войне, поскольку «очень много конфликтного потенциала» и «он растет», по его словам, не только из-за конфликта на Украине, но и из-за Ближнего Востока. В то время там продолжалась война Ирана с Израилем.