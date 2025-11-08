Брюссель отверг предложение ЕК использовать замороженные российские активы

Европейская комиссия не смогла убедить Бельгию одобрить инициативу по использованию замороженных российских активов на саммите ЕС. У Брюсселя остаются серьезные сомнения юридического и финансового характера, говорится в сообщении агентства Belga, передаёт РБК.

Согласно информации издания, несмотря на проведение переговоров, сторонники идеи расходятся во мнениях касательно последствий действий с этими средствами. Вопрос планируют обсудить повторно на заседании Европейского совета 18 декабря текущего года.

Ранее Еврокомиссия озвучила предложение создать специальный механизм финансирования Украины путем привлечения денег из замороженных российских резервов. Предполагается, что Украина сможет воспользоваться этими деньгами в форме «репарационного кредита», который будет погашен после завершения всех расчетов с Москвой.

При этом канцлер ФРГ Фридрих Мерц активно поддерживает идею выдачи Киеву крупного займа, тогда как лидер Бельгии Барт де Вевер выступает категорически против. Его позиция связана с возможными правовыми проблемами и потенциальными экономическими санкциями России в ответ на подобные шаги.

Замороженные российские средства находятся преимущественно в брюссельском депозитарии Euroclear. Москва резко негативно отреагировала на планы Евросоюза по распоряжению ими, расценив подобное намерение как акт воровства и пообещав последовать ответными действиями.